Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı “Taşacak Bu Deniz” dizisinin ilk bölümü, Tüm Kişiler kategorisinde 3.87 reytingle 6. sırada yer aldı. Dizinin AB’de 4.15, ABC1’de 4.52 reyting alarak 2. sırada bulunması dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti AB ve ABC1’de zirvede

Cuma akşamlarının 4 sezondur vazgeçilmezi olan “Kızılcık Şerbeti”, geçen hafta Total kategorisinde zirveyi Arka Sokaklar’a kaptırmıştı. Bu hafta da durum değişmedi. Fenomen dizi Total’de 6.03 reytingle 2., AB’de 5.08 ve ABC1’de 6.55 reytingle 1. sırada yer aldı.

Arka Sokaklar Total’de zirveyi korudu

Kanal D’nin 20 sezondur ekrana gelen fenomen dizisi “Arka Sokaklar”, Total kategorisinde 6.71 reytingle liderliğini sürdürdü. AB’de 2.51, ABC1’de 4.10 reytingle 5. sırada yer aldı.

Aşk ve Gözyaşı reytingde düşüş yaşadı

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı “Aşk ve Gözyaşı” dizisinin 4. bölümü, Total’de 2.19 reytingle 14., AB’de 2.32 reytingle 7. ve ABC1’de 2.27 reytingle 10. sırada yer aldı.