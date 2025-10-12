Witkoff, Gazze’deki İsrailli esirlerin yakınlarının ‘Esirler Meydanı’nda düzenlenen gösteriye katıldı. Gösteride İsraillilere seslenen Witkoff, Trump’ın da burada olmasını dilediğini ifade etti.

Konuşmasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun adı geçtiğinde tepki gösteren kalabalığa,

“Siz nasıl düşünürsünüz bilemem,”

diye yanıt verdi.

Erdoğan’a Teşekkür Mesajı

Özel temsilci, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin ateşkes anlaşmasına ulaşılmasındaki çabalarını takdir etti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlere teşekkür ederiz,”

ifadelerini kullandı.

Witkoff’un mesajları, bölgedeki diplomatik sürecin ve uluslararası ara buluculuk çalışmalarının önemini bir kez daha vurguladı.