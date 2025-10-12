İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Netanyahu, “İsrail, tüm esirleri derhal almaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun açıklaması, Gazze’deki ateşkes ve esir takası müzakerelerinin sürdüğü dönemde geldi. İsrail hükümeti, Hamas’ın elinde bulunan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için arabulucular aracılığıyla müzakereleri sürdürürken, esir yakınları da hükümete süreci hızlandırma çağrısında bulunuyor.