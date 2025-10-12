İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi mevkisinde yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük işlemleri yapılmamış çok sayıda kaçak eşya ve malzeme bulundu.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü hakkında, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlem başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.