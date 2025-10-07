06 Ekim 2025 tarihinde yapılan çalışmalar sonucunda;
-
Düğün konvoyu nedeniyle rahatsızlık veren 5 sürücüye toplam 9.930 TL,
-
Plakasız araç kullanan sürücüye 15.712 TL,
-
Erkilet Bulvarı’ndan Bekir Yıldız Bulvarı istikametine ters yönde giden sürücüye ise 13.799 TL para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzurunu bozan, trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Ayrıca, ihbarda bulunarak duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür edildi.
Basın Bülteni@kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/cuihZMyY5S— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) October 6, 2025
Muhabir: Haber Merkezi