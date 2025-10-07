6 Şubat 2023’te yaşanan ve Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, devletin afet bölgesindeki yeniden inşa çalışmaları sürüyor. TOKİ tarafından inşa edilen kalıcı konutlar, depremzede ailelere teslim edilmeye devam ederken, Bakan Murat Kurum’un sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Bakan Kurum, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, yeni yuvalarına kavuşan Koyunlu ailesinin duygusal anlarını aktardı. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir yeniden başlama hikayesiydi bu…

Biz taş üstüne taş değil, umut üstüne hayat inşa ettiğimizi biliyorduk ama bu kadar güzeline vesile olduğumuzu tahmin etmiyorduk.

Böyle yüzlerce sevinç için; sözümüzü tamamlamaya çok az kaldı.

Kahramanmaraş"

Bir yeniden başlama hikayesiydi bu…



Biz taş üstüne taş değil umut üstüne hayat inşa ettiğimizi biliyorduk ama bu kadar güzeline vesile olduğumuzu tahmin etmiyorduk.



Böyle yüzlerce sevinç için; sözümüzü tamamlamaya çok az kaldı.



📍Kahramanmaraş pic.twitter.com/QEmhWvdkQu "Yolumuzda ilerlediğimiz sürece Türk dünyası daha dayanıklı olacak" İçeriği Görüntüle October 7, 2025