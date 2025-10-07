Gram altın fiyatları bugün tarihi bir zirveye ulaşarak 5.300 TL seviyesini aştı. Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Uzmanlar, ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketliliğin gram altındaki bu rekor artışta etkili olduğunu belirtiyor. Gram altının 5.300 TL sınırını aşması, yatırımcılar arasında altına olan talebin giderek arttığını gösteriyor.

Altının gram fiyatı gün içinde 5.308,81 TL’ye kadar çıkarak, önceki rekor seviyeleri geride bıraktı. Bu gelişme, Türkiye’de altın yatırımcısı için yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcıların dikkatli ve bilinçli hareket etmesi tavsiye edilirken, piyasalardaki dalgalanmalara karşı temkinli olunması öneriliyor.