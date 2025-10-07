ABD’nin batısındaki California eyaletinde hava ambulansı olarak görev yapan bir helikopter, Sacramento kentinde otoyola düşerek büyük bir kazaya neden oldu. Yerel saatle 19.00 sularında meydana gelen kazada, ambulans helikopter otoyolun doğu yönüne çakıldı.

Sacramento İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada helikopterde bulunan 3 mürettebat ağır yaralandı ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kaza sonrası otoyolun doğu yönünün güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Kazanın nedeni henüz açıklanmazken, hava ambulans kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.