Adana'nın Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde hafta sonu gerçekleştirilen Hanifi ve Bahar Özkaya çiftinin düğünü, futbol ve eğlenceyi bir araya getirdi. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan damat Hanifi Özkaya’nın isteğiyle, Galatasaray-Beşiktaş derbisi dev bir projeksiyon ekranına yansıtıldı.

Cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren derbi, düğün sırasında müzik ve halaylarla birlikte izlendi. Misafirler bir yandan takımlarına destek verirken, diğer yandan oyun havaları eşliğinde eğlendi. O anlar cep telefonlarıyla kayda alınarak sosyal medyada da paylaşıldı.

“Hem Düğünümüzü Yaptık Hem Derbiyi İzledik”

Damat Hanifi Özkaya, bu fikrin özellikle Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı akrabalarının ilgisini düğüne çekmek için doğduğunu belirterek şunları söyledi:

“Amcam Galatasaraylı, dayım Beşiktaşlı. Maç saatinin düğünle çakışması nedeniyle dikkatleri dağılmıştı. Ben de projeksiyonla derbiyi yansıtarak herkesi memnun ettim. Bir yandan halay çektik, bir yandan maçı izledik. Düğünümüz çok kalabalık ve keyifli geçti.”

Adana’da Derbili Düğün Sosyal Medyada İlgi Gördü

Futbol ve eğlencenin bir araya geldiği düğün, sosyal medyada da kısa sürede büyük ilgi gördü. Renkli görüntüler çok sayıda beğeni alırken, “Hem gol sevinci hem halay!” şeklinde esprili yorumlar yapıldı.