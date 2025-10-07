Menopoz kadınlarda adet döngüsünün sona erdiği, hormonal değişimlerin yaşandığı ve doğurganlığın bittiği doğal bir dönemdir. Ortalama menopoz yaşı 48–50 arasındadır. Bahçeci Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu, menopozun tedavi gerektiren bir durum olmadığını belirterek, “Menopoz, her kadının yaşam döngüsünün doğal bir parçasıdır. Süreci rahat geçirmek ve belirtileri hafifletmek için yaşam tarzına özen göstermek gerekir” diye konuştu.

‘ATEŞ BASMASI, TERLEME VE UYKU PROBLEMLERİ EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER’

Prof. Dr. Asoğlu, “Menopoz öncesi dönemde yumurtalıklar beyinden gelen hormonal sinyallere daha az yanıt vermeye başlar ve östrojen üretimi azalır. Bu durum önce adet düzensizliklerine, ardından da adetlerin tamamen kesilmesine yol açar. Bir kadına menopoz tanısı koymak için en az 12 ay boyunca adet görmemesi gerekir” dedi.

Prof. Dr. Asoğlu, menopozun belirtileri hakkında şunları söyledi:

“Menopozun en belirgin belirtileri arasında ateş basması, terleme ve uyku problemleri yer alıyor. Ayrıca kilo artışı, cilt ve saçta kuruluk, vajinal kuruluk ve metabolizmanın yavaşlaması da sık görülen durumlardandır. Ateş basmalarıyla birlikte uyku kalitesi düşebilir, bu da günlük yaşamı olumsuz etkiler.”

‘ERKEN MENOPOZA DİKKAT’

Adet kanamalarının 40 yaşından önce sonlanması erken menopoz olarak tanımlanıyor. Bu dönemde östrojen seviyesi azalırken FSH ve LH hormonları yükseliyor. Prof. Dr. Asoğlu, “Ailesinde erken menopoz öyküsü olan kadınlarda risk daha yüksektir” diyerek şöyle konuştu:

“Erken menopozun nedenleri arasında otoimmün hastalıklar, kemoterapi veya radyoterapi gibi tedaviler ve bazı cerrahi müdahaleler yer alır. Erken menopoz genellikle öngörülemez; ancak düzenli doktor kontrolleriyle erken teşhis mümkündür”.

Asoğlu, yumurtalık rezervi azalan kadınlar için zaman kaybetmeden tüp bebek tedavisini önerirken, henüz çocuk sahibi olmayı planlamayanlara yumurta dondurma seçeneğini hatırlattı.

‘SAĞLIKLI BESLENME VE EGZERSİZ ŞART’

Menopozla birlikte östrojen seviyesinin azalması, kalp-damar hastalıkları ve kemik erimesi (osteoporoz) riskini artırıyor. Prof. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu, “Bu dönemde sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz büyük önem taşır” diyerek menopoz sürecini daha rahat geçirmek için şu önerilerde bulundu:

“Düzenli fiziksel aktivite yapın.

“Kafein içeren içecekleri sınırlayın, bitki çaylarını tercih edin.

“Tuz ve şeker tüketimini azaltın.

“Stres yönetimine özen gösterin, uyku düzeninizi koruyun.

“Kemik sağlığınızı desteklemek için kalsiyum ve D vitamini açısından zengin beslenin.”

Prof. Dr. Asoğlu son olarak şunları söyledi:

“Menopoz tedavi edilmesi gereken bir durum değildir; ancak doğru yaşam tarzı seçimleriyle semptomlar hafifletilebilir.”