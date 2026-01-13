Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısında iç ve dış gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Devlet Bahçeli, "ABD Başkanı Trump'ın savunduğu küresel çatışmadır. Bugünün dünyasında gerçek hasta adam ABD'dir. ABD'nin 50 parçaya bölüneceği günler yakın" dedi.

"TRUMP KÜRESEL ÇETELEŞMEYİ SAVUNUYOR"

Devlet Bahçeli şunları söyledi:

“Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın geçtiğimiz günlerde basına verdiği demeçte söylediği sözler, çivisi çıkan, kaosun pençesine düşen dünyanın hâl-i pürmelâlinden başka bir şey değildir. Bir gazetecinin, “Küresel yetkilerinizin herhangi bir kısıtlaması var mı?” sorusuna Trump’ın verdiği cevap aynen şudur: “Kendi ahlâkım, kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok.” Öncelikle bir sorunun cevabı üzerinde düşünmemiz lazımdır: Devlet mi hukukun ürünüdür, yoksa hukuk mu devletin sonucudur?

Siyaset ve hukuk felsefecileri bu soruya uzun yıllar kafa yormuşlardır. Hukuku yapanlarla siyaseti yapanlar, hukuku inşa edenlerle hayatın rotasını çizenler esasında aynıdır.

Demokrasi artık dünyada hepten kayıp ve yok hükmündedir. Dizginlenemeyen hırslar, insan aklının önüne geçmiştir. Venezuela konusu sadece bir testtir. Şimdi sıra Danimarka Grönland'da. Bir NATO üyesi ülkenin başka bir ülkeye çökme ve işgal planı nasıl olacaktır?

Zamanında Osmanlı'ya 'hasta adam' yaftası vurmuşlardı. Şimdi asıl 'Hasta adam' ABD'dir. Başkalarının senaryolarında oyalanacağımız vaktimiz yoktur. Devletimizin küresel güç olması hedefimizdir. Türkiye'miz bir kutup başı olmalıdır.”