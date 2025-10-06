Adana’nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Erdal Elik ile Seyfi E. arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Seyfi E., cebinden çıkardığı bıçakla Elik’e saldırdı.

Vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Elik, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Elik’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Seyfi E., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.