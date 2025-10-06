Sinan Ateş'in avukatı Serdar Öktem uğradığı silahlı saldırı sonrasını kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya paylaşımında Sinan Ateş suikastine ilişkin soruşturma ve kovuşturma sürecinde adı geçen şüphelilerin can güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Ayşe Ateş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Katıldığım son duruşmada mahkeme heyetine, soruşturma sürecinde hakkında kuvvetli şüphe veya delil bulunan, hüküm giymiş ya da kovuşturması devam eden şahısların can güvenliğinin sağlanmasını ilettim. Özellikle Serdar Öktem’in Apple cihazlarından gelen veriler ve diğer soruşturma dosyalarında yer alan iddialar oldukça ciddiydi.”

Ayşe Ateş, adaletin yerini bulmasının öncelikli olduğunu belirterek, “Ne kadar alçak olsalar da, eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması için kritik. Çünkü hepsi konuşacak ve cinayeti onlara ihale eden gerçek faillerin adını verecek” dedi.