Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Ceza Dairesi, 30 Aralık 2022’de silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sinan Ateş davasında, ana dosyadan ayrılan 2 sanığın yargılandığı dava ile 8 sanığın yargılandığı kişisel verilerin temini davası arasındaki uyuşmazlığı çözerek davaların birleştirilmesine karar verdi. Yargılama bundan sonra Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülecek.

Ana Dava ve Kararlar

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, Ankara Çankaya’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ana davada tetikçi Eray Özyağcı, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 5 sanık ise 2 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı; 10 sanık beraat etti, 2 sanığın dosyası ise ayrı tutulmuştu.

Kişisel Verilerin Temini Davası

Sinan Ateş’e ilişkin bilgileri cinayetten önce temin etmek ve olay sonrası bazı kişilerin gizlenmesine yardım etmekle suçlanan 8 sanık, Ankara 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu. Aralarında dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkan Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden görevden uzaklaştırılan komiser Talha Atalay bulunuyordu. İddianamede sanıklar, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak” ve “suçluyu kayırma” suçlarından yargılanıyordu.

Mahkemeler Arasındaki Birleştirme Kararı

Ankara 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Temmuz’daki duruşmada dosyanın ana dava ile birleştirilmesine karar verdi. Karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Ceza Dairesi tarafından incelendi ve dosyalar arasında şahsi, hukuki ve fiili bağ bulunduğu vurgulandı. Daire, her iki davanın birlikte yürütülmesini gerekli görerek, Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi üzerinden yargılamanın sürdürülmesine hükmetti.

Bu karar, Sinan Ateş cinayetiyle bağlantılı tüm sanıkların ve olayla ilgili suçlamaların tek mahkemede toplanmasını sağlayarak, yargı sürecinde bütünlüğü ve etkinliği artıracak.