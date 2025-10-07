Ekipler, 6 Ekim 2025 tarihinde Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi çevresinde “Narko-Okul” uygulaması gerçekleştirdi. Okul ve çevresinde yapılan denetimlerde, okulla ilgisi olmayan 13 kişi sorgulandı.

Yetkililer, gençlerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında yetişmeleri için benzer denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.