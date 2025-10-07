İmza töreni, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Törene;

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ,

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ,

A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ,

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ,

A Milli Takım Kaptanları Hakan Çalhanoğlu ve Didem Karagenç katıldı.

Hacıosmanoğlu: “2026 Dünya Kupası’na THY ile Uçacağız”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 18 yıldır devam eden iş birliğinin önemine dikkat çekti:

“Ülkemizin bayrak taşıyıcı markası THY ile olan iş birliğimizi 3 yıl daha uzattık. Bu anlaşma, hem markamıza hem de futbolumuza büyük katkı sağlayacak. İnşallah 2026 Dünya Kupası'na da THY ile birlikte uçacağız."

Kadın futbolu için yayın anlaşmaları üzerinde çalıştıklarını da belirten Hacıosmanoğlu, “En büyük hayalim, bir derbi maçının kadın hakem tarafından yönetilmesi” dedi.

THY Başkanı Ahmet Bolat: “Futbolcularımızla Aynı Gururu Paylaşıyoruz”

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, iş birliğinin sadece sponsorlukla sınırlı olmadığını belirterek:

“Sporcularımız sahada bayrağımızı dalgalandırırken biz de gökyüzünde aynı gururu yaşıyoruz. THY olarak Türk sporuna destek vermeye devam edeceğiz.”

Montella: “Dünya Kupası İçin Hedefimize Odaklandık”

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise:

“THY ile iş birliği bizi motive ediyor. Hedefimiz, 2026 Dünya Kupası'na katılmak. Bulgaristan ve Gürcistan maçları bizim için kritik.” dedi.

Hakan Çalhanoğlu: “THY ile Hedefimiz Ortak: Ülkemizi Gururlandırmak”

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, anlaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

“THY bizim göklerdeki yol arkadaşımız. Biz sahada, onlar havada aynı hedef için çalışıyoruz. 2026’da birlikte sahnede olacağımıza inanıyorum.”

Necla Güngör Kıragası: “THY ile Yol Arkadaşlığı Ülkemizi Globalde Temsil Etmek Demek”

A Milli Kadın Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası:

“THY gibi global bir markayla yol almak, kadın futbolunun gelişimine büyük katkı sağlıyor. Uçağa adım attığımda ‘evimdeyim’ hissini yaşıyorum.”

Didem Karagenç: “Kız Çocuklarının Hayalleri İçin Sahadayız”

Kadın Milli Takım kaptanı Didem Karagenç ise duygusal konuşmasında şunları söyledi:

“THY sadece bir taşıyıcı değil; bizim umudumuz, güvenimiz. Her maçta yalnızca kazanmak için değil, gelecekteki kız çocuklarının hayalleri için mücadele ediyoruz.”