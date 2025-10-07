Hakan Solmazyüz, sosyal medya için hazırladığı videoların aslında otomobil tanıtımı amacıyla çekildiğini belirtiyor. Ancak videoların altına gelen “Eşref Tek’e çok benziyorsun” yorumları sonrasında içerikleri bu yönde geliştirdiklerini ifade ediyor:

“Bir aydır içerik üretiyorum. Amacım başta popülerlik kazanmak değildi. Ama gelen yorumlar bizi bu yöne çekti ve işimize de katkı sağladı. İnsanlar güven duymaya başladı, galerimize gelip çayımızı içip sohbet ediyorlar.”

"Çağatay Ulusoy’a Benzetilmek Beni Mutlu Ediyor"

Eşref Tek’e olan benzerliği hakkında konuşan Solmazyüz, Türkiye’nin en yakışıklı erkeklerinden biri olarak görülen Çağatay Ulusoy’a benzetilmenin kendisini mutlu ettiğini şu sözlerle dile getiriyor:

“Saç stilim, sakal şeklim, giyim tarzım ve yüz hatlarım ona benziyor. Bu da beni oldukça mutlu ediyor.”

Sosyal Medyada “Eşref V-Tec” ve “Eşref Güya” Yorumları Gündem Oldu

Solmazyüz, paylaşımlarına gelen yorumların büyük kısmının esprili ve eğlenceli olduğunu söylüyor. Sosyal medyada en çok güldüğü yorumların başında “Eşref V-Tec” ve “Eşref Güya” ifadeleri geliyor.

“Bu tarz yorumlarla insanların gülmesi beni sevindiriyor. Gündemin yoğun olduğu bir dönemde insanlara keyifli anlar yaşatabiliyorsak ne mutlu bize.”

Çocuklardan Fotoğraf Talebi, Yoldan Geçenlerden Eşref Tek Esprileri

Sosyal medyada gördükleri Solmazyüz’ü yolda görenler, Eşref Tek benzerliği nedeniyle sık sık onunla fotoğraf çektirmek istiyor. Özellikle çocukların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Hakan Solmazyüz, onlara iyi bir örnek olmaya çalıştığını söylüyor.

En Sevdiği Replik: “Siz Hepiniz Eşref Tek”

Dizide en çok etkilendiği sahnenin, Eşref Tek’in bir gence “Bana özenme, daha güzel işlere odaklan” dediği an olduğunu belirten Solmazyüz, favori repliğini de paylaştı:

“Siz hepiniz Eşref Tek.”

Eşref Rüya’nın Başarısının Sırrı: Kaliteli Yapım, Güçlü Oyuncu Kadrosu

Dizinin başarısını kaliteli yapım sürecine ve güçlü oyuncu kadrosuna bağlayan Solmazyüz, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir gibi isimlerin projeye büyük değer kattığını düşünüyor.