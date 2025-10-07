İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla, Aydın ve İzmir için yapılan 'Turuncu' kodlu uyarı sonrasında, İzmir'de dün akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Gece etkisini yitiren yağmur, sabah saatlerinde tekrar başladı. Aralıklarla etkili şekilde yağan yağmur nedeniyle kentin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Evlerinden çıkan ve uyarılardan habersiz olan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kapalı alanlara sığınanlar yağmurun etkisinin geçmesini bekledi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bir kozmetik firmasında çalışan Murat Can Bulut (25), "İstanbul'dan yeni geldim. Orada da yağmur vardı ancak burada etkili oluyor. İzmir'de felaket bir yağmur var. Korunaklı bir alanda kalakaldık" dedi. Eşi Pelin Bulut da yağmurun hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

DİKİLİ'DE METREKAREYE 99.8 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ

Son 24 saatte en çok yağış alan ilçe Dikili oldu. İlçeye metrekarede 99,8 kilogram yağmur yağdı. Dikili'yi metrekarede 65,6 kilogram ile Foça, 50 kilogram ile Bergama ve Seferihisar takip etti. (DHA)