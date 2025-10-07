Kaza, saat 08.00 sıralarında İstanbul’un Sarıyer ilçesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava koşulları nedeniyle servis minibüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs önce refüje çıktı, ardından uyarı levhası ve trafik ışıklarına çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kazanın Ardından Trafik Yoğunluğu Oluştu

Kaza nedeniyle sabah trafiğinin yoğun olduğu saatlerde bölgede trafik akışı aksadı. Servis aracının olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.