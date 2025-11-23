Kış sezonunun başlamasıyla birlikte çekek alanlarında yoğunluk artarken, motor, jeneratör, hidrolik ve elektrik sistemleri başta olmak üzere pek çok bölümde teknik bakım yapılıyor. Bazı yatlarda ise kapsamlı yenileme çalışmalarının 2-3 yıla kadar sürebildiği belirtildi. Talebin tersane kapasitesinin üzerine çıkmasıyla Bodrum’un son yıllarda süperyat bakımında önemli bir merkez haline geldiği ifade ediliyor.

“Bu yıl kışlama sezonu erken başladı”

Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Ağanlar Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ağan, bu yıl bakım-onarım yoğunluğunun erken başladığını belirterek şunları söyledi:

“Bu sene çekek ve kışlama erken başladı. Normalde yoğunluk Bodrum Cup’tan sonra oluşurdu ancak bu yıl ekim başından itibaren tekne çekmeye başladık.”

“Dünyanın en zenginlerinin yatları Bodrum’da”

Yabancı yat sahiplerinin Bodrum’u tercih ettiğini vurgulayan Ağan, tersanelerdeki kapasitenin doluluğa ulaştığını ifade ederek şu bilgileri verdi:

“Gelecek hafta 6-7 tekne daha çekip yüzde 100 doluluğa ulaşacağız. Daha sonra bakımı tamamlananların inmesini bekleyip yeni tekneleri alacağız. 55 metreye kadar, 450-500 ton çekme kapasitesiyle hizmet veriyoruz. Dünyanın ilk 10’unda olan zenginlerin yatları şu anda Bodrum’da. Bu durum diğer büyük yatların da buraya gelmesine sebep oluyor. Demek ki burada huzur var, biz de bu huzuru hizmetle taçlandırıyoruz.”

Türkiye’nin yat kapasitesi sahil uzunluğuna göre düşük

Türkiye’de yat bağlama ve kara konaklama kapasitesinin talebi karşılamadığını belirten Ağan, sektörün potansiyeline dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Fransa’nın kara ve denizdeki yat kapasitesi yaklaşık 350 bin, Türkiye’nin ise 25 bin. Bu nedenle aşırı talep görmemiz çok doğal. Bodrum’da ve çevresinde 500’den fazla tekneyi karaya alıp hizmet veriyoruz. Geniş kapsamlı restorasyonlar 2-3 yıl sürebilirken, düzenli bakımlar 2-3 ay içinde tamamlanıyor. 50 metrelik bir yatın üretimi 3 yıl sürüyor. Türkiye’de yılda 12-13 süperyat denize iniyor.”