Bölgede vatandaşlar tarafından toplanan defne tohumları, suyla birlikte büyük kazanlarda kaynatılıp damıtılarak yağa dönüştürülüyor. Geçen yıl litre fiyatı 400 TL olan defne yağı, bu sezon verimin düşmesiyle ciddi artış gösterdi.

“Defne Hâlâ Önemli Bir Doğal Gelir Kaynağı”

Çocukluğundan beri defne yağı üreten 61 yaşındaki Mehmet Yurdan, kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi:

“Yağmurun yetersizliği hem defne ağaçlarını hem de diğer tarım ürünlerini etkiledi. Her yıl birçok evin önünde kazanlar kaynardı, bu yıl sıcak hava nedeniyle o hareketlilik yok. Defne yağı bölgede çok sevilen bir ürün; doğal olması, güzel kokusu ve cildi yumuşatması nedeniyle tercih ediliyor. Bu yıl üretim az olsa da defne, Hatay’da hâlâ önemli bir doğal gelir kaynağı olarak değerini koruyor.”

“Doğal Bir Antiseptik”

Yurdan, defne yağının bölgede yıllardır hem şifa hem de temizlik amacıyla kullanıldığını da belirterek şöyle devam etti:

“Defne yağı parfüm ve kozmetik sektöründe de kullanılıyor, küçük şişelerde satıldığı için çok talep görüyor. Kas ve eklem ağrılarına iyi geldiği düşünülüyor, saç derisini beslediği ve kepeği azalttığı biliniyor. Ciltte doğal bir antiseptik görevi görerek bakım ve hijyen sağlıyor. Sabun yapımında da hoş koku ve temizlik sağlıyor.”