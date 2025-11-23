İngiltere'de, ‘Palestine Action’ grubunun temmuzda ‘yasaklı örgüt’ ilan edilmesine tepki gösterenlerin ve yasağın kaldırılmasını talep edenlerin düzenlediği bir eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tavistock Meydanı'nda toplanan eylemciler, ülkede İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleri ile tanınan ‘Palestine Action’ grubunun temmuzda yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösterdi.

Londra Metropolitan Polisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, protestoda en az 90 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.