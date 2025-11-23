Denizlerde 15 Nisan’da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül’de sona erdi. Karadeniz’de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, “Vira Bismillah” diyerek denize açıldı.

Tezgahlarda Hamsi ve Çeşitli Balıklar

Sezonun ilk haftalarında ağlara en çok takılan istavrit, hamsiye yerini bırakırken, başta mezgit olmak üzere somon, levrek, çupra, barbun ve az avlanan palamut da tezgahları süsledi. Trabzon Balıkçılar Hali’nde balık fiyatları şu şekilde:

Hamsi: 50 TL

İstavrit: 100 TL

Mezgit: 150 TL

Levrek: 450 TL

Somon: 250 TL

Zargana: 350 TL

Palamut: 150-200 TL

“Vatandaş Bu Sene Hamsiye Doydu”

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, vatandaşların tercihini hamsiden yana kullandığını belirterek, şunları söyledi:

“Sezonun başından beri bol bol hamsi çıkıyor. Hamsi bol ama yanında diğer balık çeşitlerimiz de var. Palamut olmayınca hamsi bol olur. Bu sene vatandaş hamsiye doydu. Hamsi 50-75 lira arasında satılıyor, vatandaşa uygun.”

Palamut Sezonu Sona Erdi

Balıkçı Emin Avcı, palamut sezonunun sona erdiğini ifade ederek, “Sezon bol hamsiyle başladı ve öyle devam ediyor. Palamut olmadı bu sene. Hamsi ve istavrit bol, vatandaş memnun. Balık fiyatları da ucuz” dedi.

Müşterilerden Ahmet Adanur ise, “Hamsi bu sene çok güzel, bol ve bereketli. Bu sene çok hamsi yedik, daha çok da yeriz. Mezgit ya da somonu da alıp yiyorum. 50 lira verip aldığım hamsiyi bir öğün yiyorum” şeklinde konuştu.