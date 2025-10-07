Kızılcahamam Belediyesi, kadınlara özel olarak düzenlediği Millet Bahçesi Sohbetleri programına bu hafta “Büyük Nimet: Sağlık” temasıyla devam ediyor.

Etkinlik kapsamında, Teslime Doğan’ın sunumuyla “Sağlıklı Yaşamda Farkındalık ve Teknoloji Bağımlılığı” konulu konferans da gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, sohbetlerin samimi, huzurlu ve anlamlı bir ortamda gerçekleşeceği belirtilerek; kadınların hem öğrenmeye hem de manevi olarak güçlenmeye davet edildiği ifade edildi.

Etkinlik, 7 Ekim Salı günü saat 14.30’da Millet Bahçesinde yapılacak.

