Kızılcahamam Belediyesi, kadınlara özel olarak düzenlediği Millet Bahçesi Sohbetleri programına bu hafta “Büyük Nimet: Sağlık” temasıyla devam ediyor.
Etkinlik kapsamında, Teslime Doğan’ın sunumuyla “Sağlıklı Yaşamda Farkındalık ve Teknoloji Bağımlılığı” konulu konferans da gerçekleştirilecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, sohbetlerin samimi, huzurlu ve anlamlı bir ortamda gerçekleşeceği belirtilerek; kadınların hem öğrenmeye hem de manevi olarak güçlenmeye davet edildiği ifade edildi.
Etkinlik, 7 Ekim Salı günü saat 14.30’da Millet Bahçesinde yapılacak.
Kadınlara özel Millet Bahçesi Sohbetlerimizde bu hafta;— Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) October 6, 2025
Konumuz: “Büyük Nimet: Sağlık” 🌿
Ayrıca Teslime Doğan’ın sunumuyla “Sağlıklı Yaşamda Farkındalık ve Teknoloji Bağımlılığı” konulu konferansımız da olacak. 💫
Samimi, huzurlu ve anlamlı bir ortamda; öğrenmeye, paylaşmaya… pic.twitter.com/WmE4IahYo5