Kızılcahamam Belediyesi, ilçenin geleceği için önemli bir adım daha atarak kırsal mahallelere doğalgaz getirileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, hemşehrilerin konforu, sağlığı ve temiz bir çevrede yaşamı için bu çalışmanın başlatıldığı belirtilirken, projeye verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a ve Başkent Doğalgaz Genel Müdürü Asım Yüksel’e teşekkür edildi.



Kızılcahamam Belediyesi, ilçenin gelişimi için “durmadan, yılmadan, kararlılıkla” çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kızılcahamam’ın geleceği için bir sözümüzü daha yerine getiriyoruz…



Kırsal mahallelerimize doğalgaz geliyor! 🔥



Hemşehrilerimizin konforu, sağlığı ve temiz bir çevrede yaşamı için attığımız bu adım, ilçemizin gelişimi adına büyük bir mutluluk.



— Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) October 6, 2025