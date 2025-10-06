Konya’nın Meram ilçesinde Karaman Caddesi yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Olay, Kaşınhanı Mahallesi civarında meydana geldi. 33 AZR 079 plakalı otomobilin sürücüsü A.D., henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti ve otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A., ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.