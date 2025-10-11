Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak anılan Neşet Ertaş’ın Kırşehir’deki mezarını ziyaret etti. Tatlıses, Ertaş’ın vefatının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılmak üzere Kırşehir’e gelirken, kabrinde dua okuyarak usta sanatçıya saygısını gösterdi.

Tatlıses, ziyaret sırasında Neşet Ertaş’a duyduğu hayranlığı dile getirerek, “Yollarımız Neşet ustayla çok fazla kesişmedi. Bir kez İbo Show’a konuk olmuştu, bir de İzmir Havalimanı’nda karşılaştık. Ama çok fazla ekmeğini yedim, üzerimde emeği çok. Büyük bir sanatçıyı kaybettik, Allah rahmet eylesin” dedi.

Sanatçı, hem Neşet Ertaş’ın hem de babası Muharrem Ertaş’ın ölümünden sonra daha çok değer gördüğünü belirterek, “Babasının da öldükten sonra kıymeti bilindi, Neşet Ertaş’ın da öldükten sonra kıymeti bilindi” ifadelerini kullandı.