Azerbaycan, 18 Ekim tarihinde bağımsızlığını ilan ederek modern devlet tarihine adını yazdırdı. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülke, o günden bu yana her yıl Bağımsızlık Bayramı ile özgürlük ve egemenliğini kutluyor. Bu özel gün, başta başkent Bakü olmak üzere ülke genelinde resmi törenler, kültürel etkinlikler ve halka açık kutlamalarla anılıyor.

Tarihi Arka Plan ve Önemi



Azerbaycan Cumhuriyeti, 18 Ekim 1991’de Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan etti. Bu adım, Azerbaycan halkının özgürlük mücadelesinin sembolü olarak kabul ediliyor. Bağımsızlık Bayramı, sadece bir devlet kutlaması değil, aynı zamanda ülkenin demokratik değerlerini ve ulusal birliğini pekiştiren önemli bir gündür.

Kutlamalar ve Etkinlikler



Bağımsızlık Bayramı kapsamında Azerbaycan’da resmi törenler düzenleniyor, devlet yetkilileri halkla bir araya geliyor ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Başkent Bakü’de düzenlenen geçit törenleri, konserler ve ışık gösterileri, halkın bayram coşkusunu artırıyor.

Azerbaycan-Türkiye Dostluğu



Her yıl kutlanan Bağımsızlık Bayramı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağların önemini de hatırlatıyor. Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlığını her zaman desteklemiş ve bu anlamlı günde dostluk mesajları paylaşılıyor.

Azerbaycan halkı, 18 Ekim’i hem geçmişin mücadelesini hatırlamak hem de geleceğe dair umut ve birlik mesajı vermek için coşkuyla kutluyor.