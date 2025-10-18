Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu Kumburgaz-Selimpaşa kavşakları 0-1. kilometrelerindeki Kamiloba mevkisinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle otoyolun bu kesimi trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Aydın Denizli Otoyolu'nun 8-14. kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışması sebebiyle 23 Ekim'e kadar Denizli istikameti araç trafiğine kapatılacağından trafik akışı, Aydın istikametinde iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki Karabük bağlantı yolu üzerindeki devlet yolu üstgeçit köprüsünde genleşme derzi değişeceğinden, yolun Karabük istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bu nedenle ulaşım, Karabük ve Karabük-1 kavşakları üzerinden devlet yoluna aktarılıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerindeki Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Konya-Karaman yolunun 17-20. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 10-13. kilometrelerindeki Demirciköy Tüneli bakım çalışmaları sebebiyle tünelin Sinop tarafı trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ordu-Giresun il sınırı-Piraziz-Giresun yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Piraziz-Giresun yönü trafiğe kapatılacağından ulaşım Giresun-Piraziz istikametinden iki yönlü ve kontrollü şekilde devam ettiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 1-4. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatılacağından, ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

