Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sinop İl Müdürü Zeki Yıldırım görevden alınırken, Şanlıurfa İl Müdürü Can Kayhan Özok Sinop’a, Isparta İl Müdürü Hüseyin Güçlü Rize’ye, Rize İl Müdürü Selim Köse ise Isparta’ya atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda Görev Değişiklikleri



Resmî Gazete’de yer alan bir diğer karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri kapsamında görevlerinden alındı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü görevine Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne ise Ersin Karaman atandı. Ayrıca Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Cihad Demirli getirildi.

Sağlık Bakanlığı’nda Üst Düzey Görevden Almalar



Sağlık Bakanlığı bünyesinde de önemli değişiklikler yapıldı. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Doğan Demirel görevlerinden alındı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nda Görev Değişiklikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’nda kapsamlı bir görev değişikliği gerçekleştirildi. Karara göre 14 il tarım ve orman müdürü görevden alındı, yerlerine yeni müdürler atandı.

Görevden Alınan İl Müdürleri



Görevden alınan isimler arasında Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Amasya İl Müdürü Gürol Çetin, Aydın İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Batman İl Müdürü Mehmet Aydın, Bayburt İl Müdürü Selami Ersen, Bilecik İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bingöl İl Müdürü Burhan Bahadır, Çorum İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Denizli İl Müdürü Şakir Çınar, Giresun İl Müdürü Muhammet Angın, Manisa İl Müdürü Metin Öztürk, Mardin İl Müdürü Menduh Dinler, Sivas İl Müdürü Seyit Yıldız ve Tokat İl Müdürü Orhan Şahin yer aldı.

Yeni Atanan İl Müdürleri



Atama kararlarına göre, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Edirne İl Müdürü Atilla Bayazıt, Amasya’ya Ahmet Arslan, Aydın’a Ayhan Temiz, Batman’a Necdet Tuncer, Bayburt’a Ebubekir Köse, Bilecik’e Çetin Ayvalık, Bingöl’e Mehmet Fatih Aktay, Çorum’a Hasan Taş, Denizli’ye Mustafa Nevzat Zayim, Giresun’a Mustafa Ensar Yılmaz, Manisa’ya Mehmet Karayılan, Mardin’e Ender Muhammed Gümüş, Sivas’a Salih İnan, Tokat’a ise Ömer Cebeci getirildi.

Ayrıca Karabük İl Müdürlüğüne Bartın İl Müdürü Yasin Önder, Bartın İl Müdürlüğüne Murat Türkmen, Edirne İl Müdürlüğüne İslam Köse, Eskişehir İl Müdürlüğüne Yüksel Çil, Elazığ İl Müdürlüğüne Saadettin Taşkesen, Gaziantep İl Müdürlüğüne Samsun İl Müdürü İbrahim Sağlam, Kocaeli İl Müdürlüğüne Sakarya İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Sakarya İl Müdürlüğüne Niğde İl Müdürü Asım Baş, Niğde İl Müdürlüğüne Furkan Mete, Samsun İl Müdürlüğüne Ordu İl Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu İl Müdürlüğüne Bayram Ay ve Yalova İl Müdürlüğüne Mustafa İlmeç atandı.

