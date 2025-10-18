Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat’ta görevli Piyade Er Eyüp Güner’in eğitim esnasında rahatsızlanarak şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güner hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Şehidin 17 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybettiği belirtildi.

MSB’den Taziye Mesajı



MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Tokat’ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, şehit Eyüp Güner’in anısına saygı duruşunda bulunulacağı ve ailesine gerekli desteğin sağlanacağı da vurgulandı.