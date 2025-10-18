Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Abdulkadir Çay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda, atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri kapsamında yapıldığı belirtildi. Karar, yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Abdulkadir Çay Kimdir?



Abdulkadir Çay, 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (bugünkü Gebze Teknik Üniversitesi) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim Organizasyon alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

Eğitimiyle eş zamanlı olarak özel sektörde dış ticaret alanında yönetici olarak görev alan Çay, 13 yıl boyunca 25 ülkede ülkemizi temsilen pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulundu. Bu süreçte şirketlerin yeniden yapılanma projelerinde de aktif rol aldı.

“Türkiye’de Vakıfların Vergi Hukuku Açısından Karşılaştırmalı Analizi-ABD Karşılaştırması” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında doktora çalışmalarına başladı.

2013 yılında SETA Vakfı’nda gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde Genel Müdür olarak görevlendirilen Çay, 2017-2018 yılları arasında TÜRGEV Genel Müdürü olarak da görev yaptı. Hâlihazırda doktora tez çalışmalarına devam eden Abdulkadir Çay, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlendi.