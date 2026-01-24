Araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Ankara’da düzenlenen anma programıyla anılıyor. Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Uğur Mumcu sokağında saat 12.00 sıralarında başlayan anma programına; Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, sanatçılar Ali Seçkiner Alıcı, Turhan Özarslan, Mustafa Özarslan ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Anma programı, yapılan konuşmalar ve etkinliklerle devam ediyor.

Uğur Mumcu Kimdir?

Uğur Mumcu (1942–1993), araştırmacı gazeteciliğiyle tanınan, Türkiye’de basın özgürlüğü ve laiklik mücadelesinin simge isimlerinden biridir. Siyasal İslam, tarikatlar, devlet–mafya ilişkileri ve silah kaçakçılığı gibi konularda yaptığı araştırmalarla kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

24 Ocak 1993’te Ankara’daki evinin önünde aracına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren Mumcu, aradan geçen yıllara rağmen gazetecilik mücadelesi ve düşünceleriyle anılmaya devam ediyor.