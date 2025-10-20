Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyaret ve programlar için Manisa'ya geldi. Özdağ, ilk olarak Şehzadeler ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

KKTC'de Tufan Erhürman'ın kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdağ, “Bugün Türkiye'nin gündeminin birinci maddesi hiç şüphesiz KKTC'de gerçekleşen seçimlerin sonuçlarıdır. Hem KKTC halkına hem Türk halkına hayırlı olsun. Demokratik bir seçim oldu. Taraflar görüşlerini anlattılar. Ne yazık ki seçimlere katılım oranı olağanüstü düşük. Bu, üzerinde düşünülmesi gereken hem KKTC'li politikacıların hem Türkiye'nin üzerinde düşünmesi gereken bir husus. Küçücük bir adada, adeta evinizin önüne konulan sandıklara gidip oy atmıyorsanız, bu demokrasi açısından olumsuz bir siyasal davranış şeklidir. Fakat seçimlerin sonuçlarını tartışmaya gerek yoktur. Bu seçimler meşru ve demokratik bir şekilde sonuçlanmıştır" dedi.

Özdağ, bu seçimlerle ilgili adaya giderek KKTC'de bir heyetle birlikte çalışma yapan tek siyasi parti liderinin kendisi olduğunu da söyledi.