Kaza, Akhisar ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Zihni Başkan'ın kullandığı 35 AIL 903 plakalı otomobil, N.O. (48) yönetimindeki 35 BZN 389 plakalı TIR'ın dorsesine yandan çarptı. Dorsenin altına giren otomobildeki Zihni Başkan ile yanındaki eşi Saadet Başkan'ın, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın sürücüsü N.O. gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA