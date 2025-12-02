Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, devam eden kanser tedavisi sırasında yaşanan ani sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, kan değerlerindeki düşüş üzerine Durbay’ı yoğun bakıma aldı. Hastane yetkilileri durumunun stabil olduğunu ve tedavinin yakından takip edildiğini açıkladı.

Gülşah Durbay, geçtiğimiz yıl kolon kanseri teşhisi konulmasının ardından düzenli olarak tedavi görüyordu. Son kontrollerde kan değerlerinde ciddi düşüş tespit edilince doktorlar önlem amaçlı yoğun bakım sürecinin başlatılmasına karar verdi.

Hastane yönetimi, Durbay’ın hayati bulgularının kontrol altında olduğunu, tedavinin çok disiplinli bir ekip tarafından sürdürüldüğünü belirtti. Belediye çevresinde ise hareketlilik arttı; ilçe halkı ve siyasi isimler hastaneden gelecek olumlu haberi bekliyor.

Durbay, teşhis aldığı dönemde kamuoyuna yaptığı açıklamalarda tedavi sürecini cesur bir dille paylaşmış, moralini yüksek tuttuğunu vurgulamıştı.

Yetkililer, Başkan’ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmelerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.