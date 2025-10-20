Dünyanın prestijli golf organizasyonlarından Edinburgh Dükü Kupası (Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı, bu yıl 1-2 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Turnuva, Ataşehir Golf Kulübü’nde gerçekleşecek ve Türkiye’nin elit golfçülerini bir araya getirecek.

Turnuva şampiyonu, her ülkeden finalistlerin katılımıyla 2026 yılında İngiltere’de düzenlenecek Dünya Finalleri’ne ve Windsor Kalesi’nde özel bir kutlama yemeğine katılma hakkı kazanacak. Organizasyon, 130’dan fazla ülkede uygulanan ve Türkiye’de 2003 yılından bu yana TİKAV (Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı) koordinasyonunda yürütülen programın bir parçası olarak gençlerin bireysel gelişimine destek oluyor.

Turnuvada Stableford formatında 80 golfçü mücadele edecek. Katılım sağlanacak yarışmalar, sporun yanı sıra sosyal sorumluluk ve gençlerin uluslararası deneyim kazanması açısından önemli bir fırsat sunuyor. Etkinliğin final günü olan 2 Kasım Pazar saat 17.00’de ödül töreni ve mini kokteyl düzenlenecek; bu etkinlik, golf ve sosyal etki dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek.

TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, turnuvayı değerlendirerek, “Edinburgh Dükü Kupası Türkiye Elemeleri, spor ve sosyal faydayı bir araya getiren özel bir platform. Her yıl yüzlerce golfçü, bu organizasyon sayesinde hem sporun hem de sosyal sorumluluğun bir parçası olma fırsatını yakalıyor. Biz de TİKAV olarak bu değerleri desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Uluslararası Gençlik Ödül Programı, 1956 yılında İngiltere’de Prens Philip tarafından başlatıldı ve bugüne kadar 13 milyondan fazla gencin yaşamına dokundu. Program, gençlerin liderlik, problem çözme, dayanıklılık ve iş birliği becerilerini geliştirmeyi hedeflerken, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan Kaliteli Eğitim, Sağlık ve Refah ile Ekonomik Büyüme hedeflerine de katkı sağlıyor.

Türkiye’de program, TİKAV koordinasyonunda yürütülüyor ve vakıf, programı tanıtma, uygulama, denetleme ve sertifikalandırma yetkisine sahip bulunuyor. Programın 2023 yılındaki küresel sosyal değeri ise 1,4 milyar ABD doları olarak hesaplandı.

Edinburgh Dükü Kupası Türkiye Elemeleri, hem gençlerin gelişimine hem de Türkiye’nin uluslararası golf sahnesindeki temsil gücüne katkı sağlayacak prestijli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.