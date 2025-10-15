İleriki süreçte ellerinden gelenin daha fazlasını yapmaları gerektiğini aktaran Willy Sagnol, “Tabii ki hakemin optimal olması gerekiyor. Takım içerisinde olan güçlü ve zayıf oyuncular var. Sonraki süreçte bunu belirtmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR TAKIM’

Türkiye’nin güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken Sagnol, “İleriye dönük çalışmamız gereken konularımız var. Türkiye güçlü bir takım. Son bölümdeki oyunumuzla gurur duyuyoruz ve ona göre çalışmalar yapacağız” sözlerini sarf etti.