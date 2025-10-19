CHP Kocaeli 39’uncu Olağan İl Kongresi’nde gazeteciler ile partililer arasında gerginlik yaşandı. İzmit’teki Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kongrede, il başkan adayı Erdem Arcan’ı görüntülemek isteyen gazeteci Gizem Kırlar’a bir partili müdahale etti. Olayın ardından yerel gazete imtiyaz sahibi Erdal Sertel ile partili arasında tartışma çıktı ve kısa süreli arbede yaşandı. Arbedeye karışan partililer kongre merkezinden çıkarılırken, Sertel’in darp edildiği iddiasıyla şikayette bulunacağı öğrenildi.

Olay sonrası Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) yazılı açıklama yaparak, basın mensuplarına yönelik saldırıyı kınadı. Açıklamada, “CHP Kocaeli İl Başkanlığı kongresinde görevini yapan gazetecilere yapılan saldırı, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine açık bir müdahaledir. Hiçbir siyasi partili, gazetecilere saldırma hakkına sahip değildir. Meslektaşlarımızın yanındayız; sorumluların derhal hesap vermesini bekliyoruz. Basın susturulamaz” ifadelerine yer verildi.