İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’nın Sincan ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, son 6 yılda dur ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle 9 polisin şehit olduğunu, 16 polis gazisi, 29 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 1955 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle sürücünün yakalandığını belirterek, “Mevcut kanunda ‘Dur İhtarına Uymamanın’ cezası 2 bin 167 TL. Bu ceza caydırıcı değil. Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile sürücüye 200 bin TL idari para cezası uygulanacak, ehliyeti 60 gün geri alınacak ve araç 60 gün trafikten men edilecek. Dur ihtarına uymamak artık akıllarına bile gelmeyecek” dedi.

Yerlikaya, vatandaşları trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüleri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeye çağırarak, “Trafik kurallarını ihlal edenleri bildirirseniz biz gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.