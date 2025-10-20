Kocaelispor, Süper Lig’in 10’uncu haftasında 25 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Körfez temsilcisi, bu maçın hazırlıklarını Körfez Burunga Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Düz koşuyla başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla sürdü. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Anfernee Dijksteel, basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Alanyaspor maçı çok zor olacak"

Galibiyeti hedeflediklerini söyleyen Selçuk İnan, “Konyaspor galibiyeti en azından takımın özgüveni açısından çok önemli oldu. Alanya maçını etkiler mi? Güven ve iştah açısından mutlaka etkileyecektir. Ancak bu başka bir maç, başka bir takım. Genelde hep böyle bakıyorum. Bir maç oynadık, kazandık ve bitti. Bizim için getirisi de var ama onunla yaşamamak gerekiyor. Alanyaspor maçı çok zor olacak, iyi kadroları var. Performansları üst seviyede, ona göre hazırlanacağız. Sakat ve eksik oyuncularımız vardı, sezon içinde hep olacak. Konyaspor’a iyi bir şekilde hazırlandık ve karşılığını da aldık. Oyuncularımı tekrar tebrik etmek isterim” dedi.

Performans veren futbolcunun oynamaya devam edeceğine vurgu yapan İnan, “Futbol bir performans işi. İyi oyuncularımız var ama yarışmanın içindeyiz. Rakiplerimizi geçmek ve yenmek zorundayız. Kendi takımımızda da oyuncu arkadaşlarınız bir yerde rakibiniz. Onlardan daha iyiyseniz formayı giyebiliyorsunuz. Bunu da oyuncularıma aşılamaya çalışıyorum. Çok iyi bir arkadaşlık var, çok iyi bir takımız ama aynı zamanda takımın içinde de bir rekabet söz konusu. Performansı veren mutlaka oynamaya devam edecektir. Çok iyi oynadığımız, kazandığımız maçtan sonra bile farklı oyuncularla sahaya çıkabiliriz. Çünkü karşıdaki takımın oyun anlayışı da bunda etkili olacak. Bunları sürekli oyuncularımla istişare ediyoruz, ona göre de değerlendirmeler yapıyoruz” dedi.

"Bu bir performans işi"

Bir gazetecinin, “Can Keleş’in performansını hayal kırıklığı olarak görüyor musunuz?” sorusunu İnan şu şekilde cevapladı:

“Bende ‘hayal kırıklığı’ sözünün karşılığı yok. Futbolda böyle bir tabiri kullanmıyorum. Basın mensupları olarak siz bunu söyleyebilirsiniz ama ben öyle görmüyorum. Her antrenmanda ve sahada elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu bir performans işi, mutlaka performans vereceği zamanlar olacak. İyi niyetiyle devam ettiği sürece belki de formayı tekrar alacak ve gollerine başlayacaktır. Şu anki görüntüsü sezon sonuna kadar devam edecek diye bir şey yok. Ondan beklentimiz çok fazla, inşallah bu beklentiyi karşılayacak.”

"Alanya maçına hazırlanıp galip gelmek için elimizden geleni yapacağız"

Konyaspor galibiyetinin kendilerine iyi geldiğini belirten Anfernee Dijksteel, “Galibiyetler almaya alıştığımızı düşünüyorum. Tesisteki herkes galibiyet aldığımız için çok mutlu. Alanya maçına hazırlanıp galip gelmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kulandı.

