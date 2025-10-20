Olay, öğle saatlerinde Kayseri-Bünyan yolu üzerinde bir kereste atölyesinde yaşandı. İddiaya göre Cemal Vaizoğlu, iş yerinde çalıştığı esnada henüz bilinmeyen sebeple üzerine tomruk düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Vaizoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Vaizoğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA