ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Grönland ve Arktik Bölgesi’ne ilişkin yeni bir anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğunu açıkladı. Trump, bu süreç kapsamında 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerinin uygulanmayacağını duyurdu.

Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada Trump, NATO ile yapılan görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek, ortaya çıkan çözümün ABD ve tüm NATO ülkeleri için olumlu sonuçlar doğuracağınıifade etti.

“Arktik Bölgesi İçin Tarihi Bir Çerçeve Oluşturuldu”

Trump açıklamasında, Grönland ve Arktik Bölgesi’ne yönelik planlanan anlaşmanın tamamlanması halinde bölgesel güvenlik ve iş birliği açısından önemli bir adım atılmış olacağını vurguladı. Bu kapsamda, Altın Kubbe (Golden Dome)başlığı altında Grönland’la ilgili ek görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Müzakereleri Üst Düzey İsimler Yürütecek

ABD Başkanı Trump, müzakere sürecinin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff ve gerektiğinde görevlendirilecek diğer yetkililer tarafından yürütüleceğini açıkladı. Trump, bu isimlerin sürece ilişkin gelişmeleri doğrudan kendisine raporlayacağını ifade etti.

“Gelişmeler Kamuoyuyla Paylaşılacak”

Trump, görüşmeler ilerledikçe kamuoyuna daha fazla bilgi verileceğini belirterek, konuya gösterilen ilgi için teşekkür etti.

"Based upon a very productive meeting that I have had with the Secretary General of NATO, Mark Rutte, we have formed the framework of a future deal with respect to Greenland and, in fact, the entire Arctic Region. This solution, if consummated, will be a great one for the United… pic.twitter.com/24b99begbb — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2026