“Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” hedeflerinde ilerleme sağlandıkça provokasyonların arttığını vurgulayan Bahçeli, barış ve huzur ortamından rahatsız olan karanlık odakların devrede olduğunu ifade etti. Bazı ülkelerin ve devlet dışı yapıların terörü stratejik bir araç olarak kullandığını belirten Bahçeli, Türkiye ve bölge ülkelerinin istikrar arayışlarının hedef alındığını kaydetti.

Nusaybin’deki Bayrak Saldırısı: En Ağır Provokasyon

Bahçeli, Mardin’in Nusaybin ilçesinde kapalı sınır kapısında yaşanan olayda Türk bayrağının indirilmesini “bugüne kadarki en ağır provokasyon” olarak nitelendirdi. DEM Parti’nin Nusaybin’de düzenlediği grup toplantısına dikkat çeken Bahçeli, yaşananlardan parti yönetiminin sorumlu olduğunu savundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarını da eleştiren Bahçeli, kullanılan dil ve üslubun gerilimi artırdığını, bunun “Terörsüz Türkiye” hedefini zedelediğini ifade etti.

“DEM Parti Tercihini Yapmak Zorunda”

Bahçeli, DEM Parti’ye yönelik şu soruları yöneltti:

PKK’nın karşısında mı, yanında mı?

Terörle mi, demokrasiyle mi yol yürüyecek?

Türkiye partisi olma iradesi gösterecek mi?

Bu soruların net cevaplanması gerektiğini belirten Bahçeli, milli birlik ve bütünlüğe zarar veren söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Türk Bayrağı Bağımsızlığımızın Simgesidir”

Türk bayrağına yönelik saldırının arkasında istihbarat bağlantılı bir organizasyon olabileceğini ifade eden Bahçeli, şu çağrıda bulundu:

“Bayrağımıza musallat olan, akıl hocalığı yapan, planlayan ve uygulayan kim varsa en ağır şekilde cezalandırılmalı; istihbarat servisleriyle bağlantıları araştırılıp kamuoyuna açıklanmalıdır.”

Bahçeli, Türk bayrağının Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik nişanesi olduğunu vurgulayarak, bu tür eylemlerin hafife alınamayacağını söyledi.

“SDG/YPG Terör Örgütüdür”

SDG/YPG’nin Kürtleri temsil edemeyeceğini ifade eden Bahçeli, Fırat’ın doğusunun da batısı gibi tamamen terörden arındırılması gerektiğini belirtti. Bahçeli, Türk bayrağına uzanan elleri “lanetlediğini” ifade ederek, milli değerlere yönelik saldırılara karşı kararlılık mesajı verdi.