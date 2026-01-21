Yaz mevsiminde Van, Hakkari ve Şırnak’taki verimli yaylalarda hayvancılık yapan, havaların soğumasıyla birlikte Şırnak merkeze bağlı Üçkiraz köyü yakınlarındaki Cudi Dağı eteklerine dönen yaklaşık 100 nüfuslu 4 göçer aile, kışı burada geçiriyor. Terörden arındırılan bölgede kurulan yaklaşık 70 çadırda yaşamlarını sürdüren göçerler, ata mesleği olan koyun yetiştiriciliğini tüm zorluklara rağmen devam ettiriyor.

Kendilerine ait arazilerde ya da kiraladıkları meralarda hayvancılık yapan göçerler, hayvanlarını brandadan yaptıkları ağıllarda barındırıyor. Son günlerde etkisini artıran kar yağışı yaşam koşullarını ağırlaştırsa da göçerler, bu yıl yağışların bol olmasıyla birlikte yaz aylarında yayla ve meraların daha verimli olmasını bekliyor.

Kuzulama Sezonu Başladı, Mesai Arttı

Son iki haftadır devam eden kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte besicilerin iş yükü de arttı. Kadınların da aktif olarak destek verdiği çalışmalarda, gebe hayvanlar ve yeni doğan kuzular için 24 saat esasına göre vardiyalı nöbet tutuluyor. Soğuk hava ve yoğun kar nedeniyle özellikle geceleri ağıllarda teyakkuz halinde bekleniyor.