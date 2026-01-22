Başkent Ankara’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel hava tahminlerine göre, kent genelinde etkili olan kar yağışının önümüzdeki günlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, kar yağışı özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini artıracak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle don ve buzlanma riski de bulunuyor. Meteoroloji, sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tahminlere göre kar yağışı, yer yer hafif, yer yer orta kuvvette görülecek. Yüksek kesimlerde yağışın daha etkili olması beklenirken, soğuk havanın hafta ortasına kadar Ankara genelinde etkisini sürdüreceği bildirildi.