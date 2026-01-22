23 Mayıs 2000’de Rize’de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola doğduğu kentin altyapısında başladı. Genç yaşta sergilediği atletik özellikleri ve çalışkanlığıyla dikkat çeken Yılmaz, kısa sürede profesyonel kulüplerin radarına girdi. Alt yaş kategorilerinde kazandığı tecrübeler, onun oyun disiplinini ve saha içi çok yönlülüğünü belirginleştirdi.

Hangi Takımda Oynuyor?

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’in köklü kulüplerinden Galatasaray forması giyiyor. Sarı-kırmızılı ekipte kanat başta olmak üzere bek ve forvet arkası gibi farklı mevkilerde görev alabilen Yılmaz, teknik heyetin en önemli “joker” oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Enerjisi, pres gücü ve savunma katkısıyla modern futbolun aradığı profiller arasında gösteriliyor.

Milli Takım Performansı

Başarılı futbolcu, A Milli Takım formasını da terletiyor. Uluslararası maçlarda sergilediği mücadeleci oyun, Barış Alper Yılmaz’ın yalnızca kulüp düzeyinde değil, milli arenada da güvenilen bir isim haline gelmesini sağladı.

Saha İçi Özellikleriyle Fark Yaratıyor

Barış Alper Yılmaz’ı öne çıkaran başlıca özellikler:

Yüksek hız ve dayanıklılık

Çok yönlü pozisyon bilgisi

Pres gücü ve savunma katkısı

Takım oyununa uyum

Bu özellikler, onu yalnızca skor katkısıyla değil, oyunun her iki yönünde de değer üreten bir oyuncu konumuna taşıyor.