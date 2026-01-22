ABD Başkanı Donald Trump, Davos’ta gerçekleştirilen Grönland görüşmeleri sonrasında sanal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile son derece verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır.”

Gümrük Tarifeleri Askıya Alındı

Trump, Grönland konusu kapsamında ilgili Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerinin durdurulduğunu açıkladı. Bu kararın, devam eden diplomatik temaslara alan açmak amacıyla alındığı belirtildi.

“Altın Kubbe” Savunma Sistemi İçin Yeni Görüşmeler

Trump, açıklamasında ayrıca Grönland ile bağlantılı “Altın Kubbe” savunma sistemi konusunda ek müzakereler yapılacağını da duyurdu. Sürecin;

Başkan Yardımcısı JD Vance ,

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ,

Özel Temsilci Steve Witkoff

tarafından yürütüleceğini ifade etti.