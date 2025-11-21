Yenimahalle Belediyesi, Ankara’da boşanma aşamasında olduğu erkeğin babası tarafından öldürülen Başak Gürkan’ın hatırasını yaşatmak amacıyla Batıkent Kardelen Mahallesi’nde yeni oluşturulan parka onun adını verdi.

Parkın açılışı, 25 Kasım Salı Günü saat 11:00'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde gerçekleştirilecek. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, tüm vatandaşları açılış ve anma törenine davet ederek, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Tören kapsamında hem Başak Gürkan’ın anısı yaşatılacak hem de kadına yönelik şiddete karşı dayanışma mesajı verilecek.