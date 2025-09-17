ChatGPT:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, ambulansların trafikte daha hızlı ve güvenli hareket edebilmesi için yeni bir teknoloji geliştirdi. Ambulanslara yerleştirilen özel cihaz, FM radyo frekansı üzerinden araç içi radyolara uyarı mesajları göndererek sürücüleri doğrudan bilgilendirecek. Cihaz, “Lütfen ambulansa yol verin”, “Yaklaşan ambulansa yol verin” ve “Fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin” gibi anonslar ile sürücülerin panik yaşamadan doğru tarafa yönelmesini sağlayacak.

Yeni sistem, ambulanslara yol verilmesini teşvik etmeyi, sürücülere fermuar yöntemi ile güvenli yol verme alışkanlığı kazandırmayı ve siren kaynaklı ikinci kazaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Bu sayede acil durumlarda hastalara daha kısa sürede ulaşılacak, yaşam şansı artacak ve toplumda “Ambulansa yol vermek bir tercih değil, yaşam meselesidir” bilinci yerleşecek. Ayrıca sistem, Avrupa Birliği trafik güvenliği projeleriyle entegre edilebilecek bir model olarak planlanıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, şehir içinde ambulansların ortalama 8 dakikada vatandaşa ulaştığını belirterek, trafik yoğunluğunun bu süreyi uzattığını söyledi. Doç. Dr. Güner, yeni radyo frekanslı uyarı sistemiyle sürücülerin ambulansları fark etmede sorun yaşamayacağını vurguladı.

İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdurrahman Kavuncu ise, sistemin 30 ila 200 metre çapında araçlara anons ulaştırabildiğini belirterek, teknolojinin ambulanslara güvenli ve hızlı ulaşımı sağlayacağını kaydetti. Kavuncu, sistem sayesinde sürücülerin farkındalığının artacağını ve ambulansların trafikte ikinci kazalara neden olmadan ilerleyebileceğini ifade etti.

Yeni cihazın pilot uygulamasının İstanbul genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Sistem, ambulansların siren ve ışık uyarı cihazlarıyla birlikte kullanılacak ve acil sağlık hizmetlerinde zaman kaybını en aza indirecek.